Нормальные отношения с Турцией и Азербайджаном - жизненно важный вопрос для Армении

Важно наладить нормальные отношения со всеми соседями.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому изданию "Респект".

Пашинян назвал это жизненно важным вопросом для Армении.

"Это главная цель внешней политики страны. Но имеются определенные проблемы", - сказал Пашинян.

"Контактов с Турцией и Азербайджаном практически нет, и это необходимо изменить", - сказал Пашинян.