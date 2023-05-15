https://news.day.az/world/1564638.html Нормальные отношения с Турцией и Азербайджаном - жизненно важный вопрос для Армении - Пашинян признал
Нормальные отношения с Турцией и Азербайджаном - жизненно важный вопрос для Армении - Пашинян признал
Важно наладить нормальные отношения со всеми соседями.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому изданию "Респект".
Пашинян назвал это жизненно важным вопросом для Армении.
"Это главная цель внешней политики страны. Но имеются определенные проблемы", - сказал Пашинян.
"Контактов с Турцией и Азербайджаном практически нет, и это необходимо изменить", - сказал Пашинян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре