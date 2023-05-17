Армяне не знают какому хозяину прислужить

Армянское общество разделилось в своих оценках касательно внешнеполитического курса. Последний социологический опрос выявил интересные результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, респонденты указали, что 21,6% видят направленность в сторону России лучшим вариантом, однако этот показатель снизился с 32% в 2021 году.

Около 16,3% респондентов назвали ЕС (этот показатель возрос почти в 2 раза), 8,2% - Францию, 5,5% - Иран. Еще 18,5% опрошенных считают, что Армения должна иметь равные отношения со всеми центрами влияния.

Среди основных проблем армяне указали вопросы безопасности, безработицу и экономическое состояние.