https://news.day.az/world/1565176.html Сына Пашиняна пытались похитить
Сына Пашиняна пытались похитить
Сегодня около 15:00 возле своего дома пытались похитить сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота Пашиняна.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации "Зов сыновей". , Ашота Пашиняна заставили сесть в машину, но в какой-то момент Пашинян младший успел выпрыгнуть из остановившейся машины, в результате чего его сбила машина, следовавшая за членами той же организации.
"Ашот Пашинян получил травму ноги, а члены общественной организации "Зов сыновей" скрылись с места происшествия. Пашинян младший обратился к правоохранителям", - пишут СМИ.
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