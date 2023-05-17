Сына Пашиняна пытались похитить

Сегодня около 15:00 возле своего дома пытались похитить сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота Пашиняна.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации "Зов сыновей". , Ашота Пашиняна заставили сесть в машину, но в какой-то момент Пашинян младший успел выпрыгнуть из остановившейся машины, в результате чего его сбила машина, следовавшая за членами той же организации.

"Ашот Пашинян получил травму ноги, а члены общественной организации "Зов сыновей" скрылись с места происшествия. Пашинян младший обратился к правоохранителям", - пишут СМИ.