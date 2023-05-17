Открылся филиал российского банка в Иране

Российский банк ВТБ открыл свое представительство в Иране. Об этом в среду сообщил заместитель министра торговли, промышленности и шахт, глава Организации развития торговли исламской республики Алиреза Пейманпак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате целеустремленных усилий Организации развития торговли Ирана российский банк ВТБ официально открыл свой представительский офис в Иране, - цитирует Пейманпака агентство Mehr. - Это первый российский банк, непосредственно представленный в исламской республике. Присутствие ВТБ будет способствовать совершенствованию прозрачности банковских операций".

Ранее Иран и Россия договорились о строительстве участка железной дороги Астара-Решт. Таким образом, после завершения работ маршрут Север-Юг станет полностью функциональным. По разным оценкам, это позволит перевозить около 15 млн тонн транзитных грузов.