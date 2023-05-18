Армянские правозащитники заявили о продолжающихся арестах родителей солдат

Мать погибшего в 44-дневной войне солдата Гаяне Акопян, которой ночью стало плохо в Следкоме, из больницы доставили в СИЗО, сообщил в соцсетях глава правозащитной организации "Правовой путь", адвокат Рубен Меликян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он сообщил, что это произошло поздно ночью, причем с одного из многочисленных входов в больницу, у которого на тот момент не было никого, кто пришел поддержать женщину.

Меликян сообщил, что сегодня планируется ее очная ставка с сыном премьер-министра Армении Ашотом Пашиняном, по заявлению которого она и была задержана, уголовное дело возбуждено по статье "Похищение человека".

Ранее мы сообщали о большом количестве задержанных родителей бывших солдат в Армении. Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с имеющимися кадрами арестов.