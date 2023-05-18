Лауреат Нобелевской премии призвала народ к борьбе против режима

Иранский лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призывает народ бороться против иранского режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, она сказала, что участвовала в международном цифровом фестивале в Вене, чтобы "усилить голос иранского народа", решить проблемы, с которыми сталкиваются женщины в Иране, и разоблачить дестабилизирующую роль Исламской Республики на Ближнем Востоке.

Также она призвала иранскую оппозицию объединиться против "некомпетентной и деспотической" Исламской Республики.

"Пока я живу и это правительство продолжает отбрасывать свою мрачную тень на мою страну и ее народ, я буду следовать только одному пути, одной дороге и одному направлению, дороге с односторонним движением, ведущей к борьбе против исламской республики", - резюмировала Эбади.

Лауреат Нобелевской премии прокомментировала ситуацию в стране во время встречи с иранскими правозащитниками, которые в течение нескольких месяцев проводили акции возле штаб-квартиры ООН в Вене в поддержку иранского движения протеста, возглавляемого женщинами.