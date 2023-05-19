Армянский парламент не будет рассматривать вопрос, ставший причиной для ухудшения отношений с Россией

Проект Римского статута Международного уголовного суда не входит в повестку дня парламента Армении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Несмотря на это, местные СМИ полагают, что дискуссии в парламенте будут жаркими. Ожидается, что в следующий понедельник в парламентских комиссиях будет обсуждаться исполняемость бюджета 2022 года, а в начале данного процесса, по традиции, бывает задействован и глава правительства.

Это может стать причиной непростых дискуссий, учитывая сложность обстановки в стране и недовольство оппозиционных депутатов в связи с нашумевшим делом о похищении сына Пашиняна.