https://news.day.az/world/1565739.html Стрельба в Ереване
Стрельба в Ереване
В Ереване 19 мая прозвучали выстрелы.
В Маштоцкое отделение полиции примерно в 09։20 поступил звонок о том, что напротив одного из домов на улице Башинджагяна прозвучали выстрелы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полицейские на месте происшествия обнаружили две гильзы.
С огнестрельными ранениями с места происшествия в медицинский центр "Армения" доставлен один человек - заместитель главы административного района Давидашен Корюн Аракелян.
По данному факту создана следственная группа и инициировано уголовное производство.
Ранее мы сообщали о том, что ночь для сотрудников ереванской полиции была тревожной.
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