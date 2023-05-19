Стрельба в Ереване

В Ереване 19 мая прозвучали выстрелы.

В Маштоцкое отделение полиции примерно в 09։20 поступил звонок о том, что напротив одного из домов на улице Башинджагяна прозвучали выстрелы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полицейские на месте происшествия обнаружили две гильзы.

С огнестрельными ранениями с места происшествия в медицинский центр "Армения" доставлен один человек - заместитель главы административного района Давидашен Корюн Аракелян.

По данному факту создана следственная группа и инициировано уголовное производство.

Ранее мы сообщали о том, что ночь для сотрудников ереванской полиции была тревожной.