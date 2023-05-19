https://news.day.az/world/1565861.html Родители погибших армянских военнослужащих не собираются отступать
Родители погибших армянских военнослужащих не собираются отступать
Родители погибших военнослужащих, которые собрались у Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции города Ереван, временно открыли проспект Аршакуняц и вернулись во двор суда.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они заявили, что это отнюдь не шаг назад, акция будет продолжительной. По их словам, они открывают дорогу и возвращаются во двор суда, чтобы не препятствовать движению.
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