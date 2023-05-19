США наказали Армению

США объявили новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из Армении и прочих стран, сообщило министерство торговли в пятницу.

Как передает Day.Az, cогласно документу, опубликованному в федеральном реестре, ведомство "расширило список экспортных ограничений в отношении 71 компании. Они, как определило правительство США, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Армянская ООО Медисар, занимающаяся поставками промышленного сырья, химических реактивов и лабораторного оборудования, попала под санкции за сотрудничество с Россией.