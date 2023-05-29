Арестован глава охраны экс-президента Армении

Арестован бывший начальник охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, Вачаган Казарян оказался в поле зрения правоохранителей практически сразу же после "бархатной революции" 2018 года. Он был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тыс. долларов и 436 млн драмов ($904 тыс.). При обыске в доме у его супруги нашли 35 млн драмов ($72,5 тыс.), $1,11 млн и 230,5 тыс. евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше $1,5 млн наличными. Он был арестован, а спустя некоторое время освобожден под залог. За период следствия он вернул в бюджет $5,8 млн.

Местные СМИ не предоставили информацию о возможной связи бывшего президента с арестом.

Ранее мы писали о том, что Саргсян продвигает нацистскую идеологию в Армении.