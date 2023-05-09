Военный преступник Саргсян воспользовался Днем победы для продвижения нацистской риторики

Серж Саргсян, военный преступник, который по совместительству являлся президентом Армении, воспользовался Днем победы против фашизма для продвижения агрессивной риторики.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Саргсян в своем обращении сказал следующее:

"Когда предательски растрачены некогда славные победы армянской армии в освободительной борьбе, когда армия обесчещена, а мир находится под прицелом вражеских снайперов, прославление Дня победы и мира уже кажется сарказмом, сарказмом по отношению к собственному народу и государству. В этой ситуации прославлять следует только БОРЬБУ, подвиги наших павших героев и неутомимых воинов БОРЬБЫ за независимость и свободу Отечества".

Полагаем, нет необходимости писать о том, что мясник, считающий себя политиком, воспользовался знаменательным днем для продвижения ненависти к Азербайджану.

Ирония ситуации заключается в том, что был выбран день победы над нацизмом. Выступив с антиазербайджанским заявлением, сделанным в лучших традициях Гитлера и Геббельса, Саргсян продемонстрировал, что ненависть к Азербайджану продолжает жить в сердце армянских "политиков", что являлось одним из ключевых отличий нацизма.

Напомним, что в книге Томаса де Ваала "Черный сад" приводится следующая цитата военного преступника, ставшего президентом: "Но я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло".

По этой причине сегодняшнее заявление нас не удивило.