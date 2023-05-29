Пашинян нашел неожиданное оправдание проблемам безопасности Армении

Недостаток занятий физкультурой и массовым спортом создает проблемы, в том числе для безопасности страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на обсуждениях по отчету о выполнении госбюджета в парламенте.

Он обратил внимание на то обстоятельство, что в 70% муниципалитетов Армении (имеются в виду укрупненные муниципалитеты) нет плавательных бассейнов. Поэтому, как напомнил премьер, он отдал поручение строить спортивные центры в республике (вначале - в Берде и Ехегнадзоре).

"Обычно об этом не принято говорить, но мы видим, сколько проблем со здоровьем у наших призывников. Конечно, есть факты коррупции, но на общую картину они влияют слабо", - заметил глава правительства.