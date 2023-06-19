Армянские адвокаты "подарили" генпрокурору телевизор в знак протеста

Армянские адвокаты устроили акцию протеста перед зданием Генпрокуратуры. С собой они принесли обвязанный красной лентой телевизор.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из участников акции Вараздат Арутюнян отметил, что это символический "подарок", призванный показать безразличие генпрокурора Анны Вардапетян к насилию в отношении адвокатов.

Ранее адвокат Карен Алавердян заявил, что в одном из полицейских отделений в Ереване правоохранители его избили, когда он отстаивал интересы своего подзащитного. До этого насилию подверглись два других адвоката.

"Когда в парламенте генпрокурора спросили о прогрессе в расследовании дела об избиении адвокатов, она сказала, что не в курсе инцидента. Сейчас мы принесли в подарок телевизор, чтобы она следила за происходящим в Армении", - сказал Арутюнян.

Юрист сыронизировал, что по телевизору "можно смотреть не только Общественное телевидение, но и другие каналы - чтобы быть в курсе, что в отношении адвокатов применяется насилие".

Арутюнян призвал не "сжигать мосты", поскольку "недалек тот день, когда властям понадобится их помощь". А подобные инциденты - это прямой путь к тирании, заявил Арутюнян.

Акция адвокатов продлилась недолго, стоящие перед входом в здание полицейские обещали передать "подарок" генпрокурору.

