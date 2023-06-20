Армянские адвокаты "вооружившись" выразили свой протест

В Армении во вторник адвокаты устроили акцию протеста перед зданием Министерства внутренних дел.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Они, в частности, предъявили письменное требование министру внутренних дел республики Ваге Казаряну, которое за два дня набрало 878 подписей. Адвокаты требуют прекратить полномочия полицейских, применивших насилие в отношении их коллег.

Юристы надели на себя шлемы и бронежилеты. В руках у них были плакаты с надписью "Нет насилию".

"Эти шлемы защищают нас от побоев полицейских. К нам всегда было плохое отношение, но мы не говорили об этом", - сказал один из адвокатов.

Ранее адвокат Карен Алавердян заявил, что в одном из полицейских отделений Еревана сотрудники правоохранительных органов применили в отношении него насилие. Адвоката избили в момент, когда тот пытался отстоять интересы своего подзащитного.

Ранее мы писали о том, что армянские адвокаты "подарили" генпрокурору телевизор в знак протеста.