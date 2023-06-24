В правительстве Венгрии поддержали Грузию

Правительство Венгрии считает, что Грузия должна получить осенью статус кандидата на присоединение к Евросоюзу, поскольку она добилась большого прогресса на пути в сообщество. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Они рассмотрели представленный на этой неделе Еврокомиссией промежуточный отчет о выполнении Грузией условий вступления в ЕС. "Нам ясно, что Грузия добилась значительного прогресса, поэтому мы не видим препятствий для получения этой страной статуса кандидата в течение осени", - написал глава венгерского МИД в Facebook.

Сийярто отметил, что в последнее время активно обсуждалась необходимость европейской интеграции государств Западных Балкан, но Венгрия не забывает, что "у нее есть и другие друзья, которые тоже ждут приема" в ЕС. В их число входит Грузия, с которой "особенно несправедливо обошлись в Брюсселе", заявил министр, напомнив, что год назад участники саммита ЕС приняли на основе консенсуса решение предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии, но отказали в этом Грузии, хотя и подтвердили ее "европейские перспективы".

В связи с этим глава МИД выразил надежду, что в дальнейшем ни Еврокомиссия, ни страны ЕС не будут применять двойные стандарты в отношении Грузии при оценке ее действий по вступлению в Евросоюз.