Армянские адвокаты вышли на забастовку против полицейского беспредела

Адвокаты Армении в понедельник объявили забастовку на один день из-за зафиксированных случаев насилия в отношении адвокатов в участках полиции страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении главы Палаты адвокатов республики Симона Бабаяна.

"Следует отметить, что недавние случаи насилия в отношении адвокатов и отсутствие у них должной правовой оценки говорят об опасности, в которой этот правовой институт находится в Армении. 26 июня - символический день, Международный день поддержки жертв пыток, и в этот день уместно напомнить о роли и значении важнейшего института нашего общества - Адвокатуры. Поэтому, в целях предотвращения существующих препятствий для осуществления адвокатской профессиональной деятельности, обеспечения эффективной защиты нарушенных прав адвокатов, 26 июня 2023 года мы проведем однодневную акцию протеста, отказывая в предоставлении защиты или представительства в государственных органах Республики Армения (включая суды, органы предварительного следствия)", - отмечается в сообщении.

Последний случай насилия в полицейском участке был зафиксирован 10 июня в отношении адвоката Карена Алавердяна. По его словам, сотрудники полиции надели на него наручники и избили после того, как он попытался предотвратить пытки в отношении своего подзащитного.

Ранее мы писали о том, что армянские адвокаты "вооружившись" выразили свой протест