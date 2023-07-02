В Грузии остановили движение поездов

Государственная компания "Грузинская железная дорога" сообщила, что движение поездов между Восточной и Западной Грузией было остановлено из-за схода оползня в регионе Имерети 1 июля, передает Day.Az. В целях обеспечения безопасности, рейсы, запланированные на 3 июля, были отменены.

Конкретно были отменены несколько рейсов между Тбилиси и Батуми, а также приостановлено движение поездов между столицей и другими городами, такими как Зугдиди, Кутаиси, Озургети и Поти.

Накануне компания сообщила о сходе оползня около села Марелиси в Харагаульском муниципалитете региона Имерети. Это привело к приостановке движения поездов как в субботу, так и в воскресенье. Сильные дожди вызвали оползень, который повредил контактную сеть и пути.