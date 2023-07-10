Армянские адвокаты продолжают борьбу против МВД
Армянские адвокаты планируют марш протеста против беспредела правоохранительных органов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Палата адвокатов РА.
"Завтра, 11.07.2023, в 11:00 начнется шествие адвокатов от административного здания Палаты адвокатов к зданию МВД.
Принимая во внимание тот факт, что начальник полиции, который спонсирует страшные случаи насилия в отношении адвокатов, настроен враждебно по отношению к институту адвокатуры, планируется шествие в МВД с требованием отставки начальника полиции Арама Ованнисяна, где " Также будет вручен сертификат "Враг адвокатуры".
Ранее мы писали о том, что Армянские адвокаты вышли на забастовку против полицейского беспредела.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре