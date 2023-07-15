Премьер Грузии потребовал от европарламентариев извинений

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил европарламентариям, что им пора извиниться перед грузинским обществом за дискредитационную кампанию об отравлении грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Вместо того, чтобы они обращались к нам с какими-то советами, они должны принести извинения нашему государству и нашей стране, обществу за участие в дезинформационной кампании, которую они себе позволили, о том, что [Михаила] Саакашвили якобы отравило правительство, что он умирает", - заявил он.

По его словам, "пора закрыть этот вопрос".