Грузинский премьер посетит Китай

Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили завтра посетит с рабочим визитом Китай.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.

Глава правительства примет участие в церемонии открытия 31-х Всемирных летних студенческих игр FISU, которые пройдут в Чэнду. В соревнованиях примут участие 50 студентов из Грузии.

После церемонии открытия Ираклий Гарибашвили отправится в Пекин, где проведет двусторонние встречи высокого уровня.