https://news.day.az/world/1584010.html Грузинский премьер посетит Китай
Грузинский премьер посетит Китай
Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили завтра посетит с рабочим визитом Китай.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.
Глава правительства примет участие в церемонии открытия 31-х Всемирных летних студенческих игр FISU, которые пройдут в Чэнду. В соревнованиях примут участие 50 студентов из Грузии.
После церемонии открытия Ираклий Гарибашвили отправится в Пекин, где проведет двусторонние встречи высокого уровня.
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