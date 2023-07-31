Китай и Грузия обозначили перспективные сферы сотрудничества

Представители правительств Грузии и Китая в рамках встречи грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили со своим китайским коллегой Ли Цяном в Пекине подписали меморандумы и соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, образования и интеллектуальной собственности.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"После встречи (Гарибашвили и Цяня - прим.) между правительством Грузии и правительством КНР был подписан план двустороннего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а также меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и устойчивого развития Грузии и министерством торговли КНР об инвестиционном сотрудничестве в цифровой экономике", - говорится в сообщении.

Министерства образования Грузии и Китая подписали также меморандум о взаимопонимании, который касается обучения китайскому языку в общеобразовательных заведениях Грузии. Соглашение о сотрудничестве было подписано и между Службой государственного аудита Грузии и Службой национального аудита КНР. Документ о сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальной собственности подписали Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии и Национальная администрация интеллектуальной собственности Китая.

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