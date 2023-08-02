Угроза взрыва в Тбилиси

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в Дом юстиции в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az, сразу после получения информации в здании заработала сигнализация, сотрудники учреждения и граждане были немедленно эвакуированы из здания.

По имеющейся информации, в администрацию поступил анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.

Полицейские оцепили здание, там работают криминалисты, саперы и кинологи.