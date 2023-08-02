https://news.day.az/world/1586398.html Угроза взрыва в Тбилиси - на месте работают саперы
Угроза взрыва в Тбилиси - на месте работают саперы
Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в Дом юстиции в Тбилиси.
Как сообщает Day.Az, сразу после получения информации в здании заработала сигнализация, сотрудники учреждения и граждане были немедленно эвакуированы из здания.
По имеющейся информации, в администрацию поступил анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.
Полицейские оцепили здание, там работают криминалисты, саперы и кинологи.
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