В Грузии пройдут довыборы в парламент

Центральная избирательная комиссия Грузии приняла решение о проведении 1 октября промежуточных выборов в парламент республики и внеочередных выборов мэра города Гурджаани.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила представитель ЦИК Натия Иоселиани.

"1 октября состоятся промежуточные выборы в парламент Грузии и внеочередные выборы мэра Гурджаани. Соответствующие распоряжения о назначении указанных выборов Центральная избирательная комиссия приняла сегодня", - сказала она.

К выборам откроются 133 избирательных участка, на 103 из них голосование пройдет с использованием электронных урн. Это еще раз позволит ЦИК подготовиться к полномасштабному использованию данных технологий на парламентских выборах в 2024 году, добавили в Центризбиркоме.

Проведение выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат от оппозиционной партии "За Грузию" от округа Гори - Каспи Георгий Ходжеванишвили в феврале текущего года сложил полномочия, а в июне 2023 года мэр Гурджаани Зураб Утиашвили ушел в отставку.