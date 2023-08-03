Гарибашвили рассказал о попытках втянуть Грузию в геополитические интриги
Были попытки использовать Грузию как инструмент против отдельных стран или в их пользу.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на мероприятии, посвященном годовщине создания Службы государственной безопасности (СГБ).
Премьер-министр подчеркнул, что главным девизом правительства является защита национальных интересов, а не служение интересам других государств.
Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия будет держаться подальше от геополитических кризисов и существующих угроз. Он отметил, что Грузия проводит прагматичную политику, развивает отношения со своими соседями и крупными государствами, повышает свою региональную и международную значимость.
"Я верю, что в результате нашей прагматичной, ориентированной на результат политики мы добьемся мирного освобождения наших территорий от оккупации и интеграции в нашу страну", - сказал Гарибашвили.
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