Гарибашвили рассказал о попытках втянуть Грузию в геополитические интриги

Были попытки использовать Грузию как инструмент против отдельных стран или в их пользу.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на мероприятии, посвященном годовщине создания Службы государственной безопасности (СГБ).

Премьер-министр подчеркнул, что главным девизом правительства является защита национальных интересов, а не служение интересам других государств.

Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия будет держаться подальше от геополитических кризисов и существующих угроз. Он отметил, что Грузия проводит прагматичную политику, развивает отношения со своими соседями и крупными государствами, повышает свою региональную и международную значимость.

"Я верю, что в результате нашей прагматичной, ориентированной на результат политики мы добьемся мирного освобождения наших территорий от оккупации и интеграции в нашу страну", - сказал Гарибашвили.