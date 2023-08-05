https://news.day.az/world/1587100.html Число погибших в результате оползня в Грузии выросло
Число погибших в результате оползня в Грузии выросло
Найдено тело еще одного человека, погибшего в результате оползня вблизи курортной зоны Шави в Грузии.
Как сообщает Day.Az об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии. Таким образом, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 12 человек. Сообщается, что продолжаются поиски 25 человек.
Отметим, сегодня с утра к поискам подключились и военные. Сообщается, что в общей сложности в этом районе работают около 400 спасателей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре