Число погибших в результате оползня в Грузии выросло

Найдено тело еще одного человека, погибшего в результате оползня вблизи курортной зоны Шави в Грузии.

Как сообщает Day.Az об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии. Таким образом, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 12 человек. Сообщается, что продолжаются поиски 25 человек.

Отметим, сегодня с утра к поискам подключились и военные. Сообщается, что в общей сложности в этом районе работают около 400 спасателей.