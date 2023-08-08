На стёртом оползнем курорте Шови ищут выживших - ВИДЕО
В грузинском горном районе Рача спасатели и родственники не теряют надежды отыскать выживших. Пропавшими без вести после оползня, обрушившегося на курорт Шови 3 августа, числятся 16 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, через четыре дня после схода оползня на грузинском горном курорте Шови 16 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Подтверждена гибель 18. Спасателей на месте - около 400, это пожарные, полицейские и добровольцы, их деятельность затрудняют огромные пласты грязи.
Како Симонишвили ждет своих близких. "Двое детей моей сестры и их друг отдыхали здесь, и ни о ком нет вестей", - говорит мужчина.
В результате оползня курорт полностью разрушен. Цель спасателей - отыскать, возможно, попавших в ловушку людей. Альгирдас Стриога, волонтер, говорит, что вдохновлен примером других добровольцев. "Вы видите, как все мобилизованы, все приходят сюда, хотят участвовать. Это очень мотивирует - видеть, что люди сами идут! Тебе тоже хочется прийти и сделать что-то", - признается он.
Причиной схода оползня на территории курорта Шови стал частичный обвал расположенного выше по ущелью ледника Буба, считают эксперты Национального агентства окружающей среды. По их мнению, потоки воды и земли быстро хлынули вниз по руслу. Мераб Гаприндашвили, начальник отдела геологии агентства, отмечает: "В ущелье строили дома там, где раньше проходило русло реки. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Надо, чтобы люди обустраивали свои земельные участки, жилье, инфраструктуру так, чтобы нивелировать последствия глобального потепления".
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