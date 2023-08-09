Одного из пропавших при оползне в горах Грузии нашли живым

Один из пропавших без вести в грузинском муниципалитете Они, где произошел смертоносный оползень, оказался жив.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили.

По его словам, в результате проведенного полицией расследования стало известно, что Зураб Бибилейшвили, который ранее числился в списке пропавших без вести в курортной зоне Шови, жив-здоров и находится в Тбилиси.

Отметим, что в результате стихийного бедствия, произошедшего 3 августа, погибли 19 человек, поиски пропавших продолжаются.