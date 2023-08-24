https://news.day.az/world/1592091.html Сильный лесной пожар в Чанаккале взят под контроль
Сильный лесной пожар в Чанаккале взят под контроль
Сильный лесной пожар в Чанаккале был взят под контроль спустя 48 часов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
Он также отметил, что во время пожара никто не погиб: "Пожар уничтожил 2 тысячи 650 гектаров лесных и 1 430 гектаров сельскохозяйственных угодий, всего 4 тысячи 80 гектаров".
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