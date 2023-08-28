https://news.day.az/world/1592941.html Армяне не могут победить корь - темпы заражений вновь подскочили
"Госпитализирован 1 пациент, выписаны из медцентров 257 гражданина", - говорится в сообщении.
Армяне не могут победить корь - темпы заражений вновь подскочили
Темпы распространения кори в Армении растут, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Так, общее число подтвержденных случаев кори в Армении увеличилось до 408. Недельный прирост составил 16 человек против 8 на прошлой неделе. Из общего числа заболевших 12 - дети.
"Госпитализирован 1 пациент, выписаны из медцентров 257 гражданина", - говорится в сообщении.
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