Армяне не могут победить корь

Темпы распространения кори в Армении растут, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Так, общее число подтвержденных случаев кори в Армении увеличилось до 408. Недельный прирост составил 16 человек против 8 на прошлой неделе. Из общего числа заболевших 12 - дети.

"Госпитализирован 1 пациент, выписаны из медцентров 257 гражданина", - говорится в сообщении.

