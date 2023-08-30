https://news.day.az/world/1593668.html Украина, Сирия, Южный Кавказ - о чем еще будут говорить Фидан и Лавров?
Украина, Сирия, Южный Кавказ - о чем еще будут говорить Фидан и Лавров?
Глава МИД Турции 31 августа - 1 сентября посетит Россию.
Как передает Day.Az, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Хакан Фидан обсудит с Лавровым ситуацию в Украине, Сирии и на Южном Кавказе.
Захарова отметила, что по итогам переговоров главы МИД России и Турции проведут совместную пресс-конференцию.
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