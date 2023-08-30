Украина, Сирия, Южный Кавказ

- о чем еще будут говорить Фидан и Лавров?

Глава МИД Турции 31 августа - 1 сентября посетит Россию.

Как передает Day.Az, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Хакан Фидан обсудит с Лавровым ситуацию в Украине, Сирии и на Южном Кавказе.

Захарова отметила, что по итогам переговоров главы МИД России и Турции проведут совместную пресс-конференцию.