Ливни и наводнения в Стамбуле, пострадал 31 человек

Свыше 30 человек пострадали из-за наводнений и подтоплений в результате ливней в Стамбуле. Об этом сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Погибли два человека - один гражданин Турции, один иностранец. У нас 31 пострадавший, 8 из них находятся на лечении в больницах", - сказал он.

Министр сообщил, что работа по ликвидации последствий ливней продолжается и идет к завершению. "Будет оказана помощь домохозяйствам и владельцам офисов. Эта экстренная помощь составит 15 тысяч лир ($535 - прим. ТАСС). Оценка ущерба продолжается", - сказал он.

Ранее управление губернатора Стамбула сообщило, что погибли 57-летний Йылдыз Юртсевен и 32-летний гражданин Гвинеи Ираман Каби. Городская прокуратура начала расследование по факту гибели людей.

От наводнения пострадало 1 754 жилых дома и офиса. Власти уточняют, что сильные ливни начались в мегаполисе 5 сентября и привели к затоплениям ряда районов. На квадратный метр выпало в среднем 125-128 мм осадков.