Как будут проходить армяно-американские учения назло России

Около 85 американских солдат пройдут обучение вместе с 175 армянскими солдатами во время миротворческих учений Eagle Partner в Армении, которые пройдут с 11 по 20 сентября.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе командования силами США в Европе и Африке.

Военнослужащие США из 1-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии (десантно-штурмовой) и Национальной гвардии Канзаса, а также военнослужащие 12-й миротворческой бригады Армении проведут учения на полигонах Зар и Армавир недалеко от Еревана.

Полковник Мартин О'Доннелл назвал учения Eagle Partner жизненно важной возможностью для военнослужащих двух стран построить новые отношения на тактическом уровне и повысить оперативную совместимость миротворческих операций.

Учения запланированы для подготовки 12-й армянской миротворческой бригады к оценке "Концепции оперативного потенциала" НАТО (OCC) в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" позднее в этом году.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул деструктивное влияние учений на мир в регионе.

"В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", - резюмировал Песков.