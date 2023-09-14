Министр обороны Турции встретился с главой МИД Великобритании
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Министр обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Минобороны Турции.

Встреча состоялась в рамках визита министра иностранных дел Великобритании в Анкару.