https://news.day.az/world/1597933.html Министр обороны Турции встретился с главой МИД Великобритании - ФОТО
Министр обороны Турции встретился с главой МИД Великобритании - ФОТО
Министр обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Минобороны Турции.
Встреча состоялась в рамках визита министра иностранных дел Великобритании в Анкару.
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