Представители нескольких стран работают над продлением перемирия между Израилем и Палестиной

Представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением перемирия между Израилем и сектором Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Сейчас в столице Катара Дохе находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с руководством ХАМАС.

Инициаторы из четырех стран надеются на прекращение огня 30 ноября, если накануне палестинское движение ХАМАС освободит не менее десяти израильтян из заложников. Они также предполагают, что палестинская сторона сможет предоставить новый список заложников. Таким образом пауза может продлиться еще сутки, сообщает канал.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

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