Турция направила самолет с медпомощью в Газу

Из Турции вылетел самолет с лекарственными препаратами и медицинскими принадлежностями для сектора Газа.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции на своей странице в социальной сети Х.

Самолет, в котором также находится медицинский персонал, вылетел из аэропорта Кайсери в Египет.

Сообщается, что медперсонал будет заниматься лечением раненых в рамках совместных планов с министерством здравоохранения Египта.

Напомним, что 23 ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что связался с правительствами Египта и Израиля по поводу строительства пустынной больницы в Газе. По его словам, координационная группа уже побывала в Египте, чтобы обсудить этот вопрос и выбрать место расположения медицинского учреждения.

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