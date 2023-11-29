Турция направила самолет с медпомощью в Газу
Из Турции вылетел самолет с лекарственными препаратами и медицинскими принадлежностями для сектора Газа.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции на своей странице в социальной сети Х.
Самолет, в котором также находится медицинский персонал, вылетел из аэропорта Кайсери в Египет.
Сообщается, что медперсонал будет заниматься лечением раненых в рамках совместных планов с министерством здравоохранения Египта.
Напомним, что 23 ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что связался с правительствами Египта и Израиля по поводу строительства пустынной больницы в Газе. По его словам, координационная группа уже побывала в Египте, чтобы обсудить этот вопрос и выбрать место расположения медицинского учреждения.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре