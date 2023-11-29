Захарова не верит надеждам Пашиняна - Москва требует конкретный ответ от Еревана
Представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться конкретных шагов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az.
Об этом официальный представитель МИД России сказала, отвечая на вопрос о возможном участии Пашиняна в неформальном саммите лидеров СНГ и заседании Евразийского союза в Санкт-Петербурге 25-26 декабря.
"Здесь надо опираться не на надежды, а на конкретные факты", - подчеркнула она.
Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль получил положительные сигналы из Еревана об участии Пашиняна в саммите, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря.
В аппарате премьер-министра Армении сегодня сообщили, что Пашинян пока не решил, будет ли он участвовать в сессии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальной встрече глав государств СНГ.
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