Захарова не верит надеждам Пашиняна

Представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться конкретных шагов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az.

Об этом официальный представитель МИД России сказала, отвечая на вопрос о возможном участии Пашиняна в неформальном саммите лидеров СНГ и заседании Евразийского союза в Санкт-Петербурге 25-26 декабря.

"Здесь надо опираться не на надежды, а на конкретные факты", - подчеркнула она.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль получил положительные сигналы из Еревана об участии Пашиняна в саммите, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря.

В аппарате премьер-министра Армении сегодня сообщили, что Пашинян пока не решил, будет ли он участвовать в сессии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальной встрече глав государств СНГ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!