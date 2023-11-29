СМИ назвали причину переноса визита Раиси в Турцию

Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Анкару был отложен в последний момент из-за попыток главы правительства исламской республики оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот занял более жесткую позицию по происходящему в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила газета Ash-Sharq al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Раиси пытался надавить на руководство Турции из-за того, что оно не разорвало дипломатические отношения с Израилем и ограничилось отзывом своего посла. Газета также утверждает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке выявило скрытые противоречия в отношениях между Тегераном и Анкарой, связанные с их соперничеством за влияние на радикальное палестинское движение ХАМАС. Одним из камней преткновения, подчеркивает издание, стало освобождение граждан Таиланда, удерживаемых в Газе: иранская сторона утверждает, что именно она сыграла ключевую роль в этом процессе, хотя ХАМАС заявило 26 ноября, что освободило взятых в заложники подданных Таиланда благодаря посредническим усилиям Эрдогана.

Турция и Иран пока не прокомментировали публикацию газеты.

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