Франция введет тоталитарный контроль над людьми

Власти введут QR-пропуски для перемещения по Парижу и олимпийским объектам в столичном регионе на время Игр 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес в интервью газете Le Parisien.

"Не раньше марта и не позднее апреля будет запущена специальная онлайн-платформа. После регистрации человек будет получать QR-код, который нужно будет предъявлять при проверке", - сказал Нуньес.

По его словам, пропуск будет необходим, в частности, для проезда на автомобилях и парковки. Такой документ потребуется местным жителям, чтобы доехать до своего дома, а предпринимателям - для доставки необходимой продукции, уточнил шеф парижской полиции.

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