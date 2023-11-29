Эрдоган планирует посетить ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах посетить 30 ноября ОАЭ для обсуждения помощи сектору Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра мы отправимся в Дубай, мы будем обсуждать ситуацию в секторе Газа. Обсудим также то, что мы можем сделать, чтобы помочь Газе", - сказал он в ходе выступления в парламенте.

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