https://news.day.az/world/1618026.html Эрдоган планирует посетить ОАЭ
Эрдоган планирует посетить ОАЭ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах посетить 30 ноября ОАЭ для обсуждения помощи сектору Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Завтра мы отправимся в Дубай, мы будем обсуждать ситуацию в секторе Газа. Обсудим также то, что мы можем сделать, чтобы помочь Газе", - сказал он в ходе выступления в парламенте.
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