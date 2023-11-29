Эрдоган призвал искать "точки соприкосновения" с Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании правящей партии в парламенте, что между Анкарой и Афинами будут разногласия, но это не означает, что невозможно найти "точки соприкосновения", передает Day.Az со ссылкой российские СМИ.

"Разногласия между странами - это естественно. Главное - желание решить их, не заходя в тупик. Таков наш подход к визиту в Грецию 7 декабря. У нас были разногласия вчера, будут завтра. Но это не означает, что мы, как две страны с одним климатом и одним морем, не можем найти точки соприкосновения. Есть много тем, по которым мы можем улучшить наше сотрудничество. Я желаю, чтобы наш визит помог открыть новую страницу для наших стран", - заявил турецкий лидер.

Напомним, союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров, в последнее время они пытаются улучшить отношения. Встреча по мерам доверия прошла в понедельник в Анкаре, стороны договорились создать механизм контактов для содействия реализации согласованных мер.

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