Боррель рассказал о важном партнерстве между ЕС и Турцией
"Турция является очень важным партнером ЕС".
Как сообщает Day.Az, об этом Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал, выступая перед представителями СМИ в ходе презентации доклада об отношениях ЕС-Турция.
Он отметил, что в прошлом были трудности в отношениях между ЕС и Турцией: "В динамике в связи с Восточным Средиземноморьем и между некоторыми странами ЕС и Турцией были разногласия. Сюда входит и кипрский вопрос. Однако мы провели конструктивные дискуссии. Все еще остаются открытые вопросы, которые нам необходимо решить вместе", - сказал Боррель.
Боррель заявил, что ЕС заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Турцией.
"Как я уже говорил, Турция является важным партнером, соседом и в то же время не следует забывать, что это страна имеет статус кандидата на членство в ЕС", - сказал в заключение Жозеп Боррель.
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