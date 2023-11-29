Антиисламист Вилдерс пытается слепить коалицию

Голландская крайне правая Партия свободы, победившая на выборах 22 ноября, рассчитывает на сотрудничество с тремя политическими силами для формирования правящей коалиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер партии Герт Вилдерс.

Он уточнил, что речь идет о Народной партии за свободу и демократию (НПСД), а также о партиях "Новый общественный договор" и "Гражданско-фермерское движение". Лидер крайне правых считает, что на этом этапе четыре партии должны просто сесть за стол переговоров и затронуть волнующие [их] темы, не обсуждая, каким может быть новое правительство: с коалицией большинства или меньшинства, с толерантной поддержкой или без нее. "Важно, чтобы все четыре партии встретились", - подчеркнул Вилдерс, слова которого привел телеканал NOS.

Более того, сам он пообещал занять "умеренную позицию". "Мы готовы к компромиссам, но мы также хотим, чтобы голос Партии свободы был услышан", - указал политик.

Как отмечают наблюдатели, сотрудничество с тремя указанными партиями является практически единственным вариантом для формирования Вилдерсом нового коалиционного правительства. Вместе они имеют 88 из 150 мест в парламенте. Однако Народная партия за свободу и демократию, лишившаяся 10 из 34 депутатских мандатов по результатам выборов, заявила, что не хочет входить в состав нового кабинета министров, а лишь готова поддержать правоцентристское правительство в качестве толерантного партнера.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС голландский публицист и политолог Аб Гителинк, в таком случае НПСД не примет участия в распределении министерских должностей и не войдет в новое правительство, "но она даст ему шанс". По его словам, если партия отзовет свою поддержку, "это будет крайне негативно воспринято избирателями". "НПСД потеряла 10 мест, но это не исторический минимум, и они все еще являются крупной политической силой. Если же они в определенный момент откажутся помогать Вилдерсу, то существует большой риск, что все это обернется против них самих и они лишатся еще 10 мест в парламенте или даже больше", - сказал публицист.

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