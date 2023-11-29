Блинкен сказал, когда Украина вступит в НАТО

Украина войдет в НАТО, когда все страны альянса с этим согласятся и все условия будут соблюдены. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе после заседания глав МИД стран НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Украина станет членом НАТО, когда все страны-члены альянса будут согласны на это и когда будут соблюдены все условия", - заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста о плане бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена, глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что соответствующая позиция государств, входящих в НАТО, была озвучена ранее в Вильнюсе и вновь "четко обозначена" в Брюсселе.

НАТО приняла 11 июля итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее Украины - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорилось в документе.

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