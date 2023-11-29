Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО

РФ потеряла свое место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). ​​​Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств - участников организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский в ходе выступления на конференции заявил, что США и их единомышленники стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава Исполнительного совета ОЗХО. В рамках этого процесса, отметил он, в Восточноевропейской группе ОЗХО по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 государств, подчиненных военно-политическим интересам НАТО и ЕС, и Литва подала заявку на участие в совете.

Российская сторона при этом обращала внимание на то, что членство Литвы не привнесет никакой добавленной стоимости в решение задач ОЗХО, и призывала страну снять свою заявку.

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