https://news.day.az/world/1620069.html Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд на переговорах, прошедших в Абу-Даби, обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.
Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, стороны согласны в том, что на обеих странах лежит большая ответственность за взаимное сотрудничество в целях поддержания международного энергетического рынка на должном уровне, стабильном и предсказуемом.
Песков отметил, что это сотрудничество будет продолжено.
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