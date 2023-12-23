В Грузии произошло землетрясение силой 4,4 балла.

Как передает Day.Az, информацию распространил Национальный Центр сейсмического мониторинга Грузии.

По его данным, эпицентр землетрясения, произошедшего в 09:26 по местному времени, был зафиксирован вблизи курортной зоны Торгва Телавского муниципалитета.

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