https://news.day.az/world/1624468.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение силой 4,4 балла.
Как передает Day.Az, информацию распространил Национальный Центр сейсмического мониторинга Грузии.
По его данным, эпицентр землетрясения, произошедшего в 09:26 по местному времени, был зафиксирован вблизи курортной зоны Торгва Телавского муниципалитета.
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