Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", подчеркнув, что этот теракт коснулся его семьи.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Instagram.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус Сити Холле".

Этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", - отметил Агаларов.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".