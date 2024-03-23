Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи - Эмин Агаларов
Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", подчеркнув, что этот теракт коснулся его семьи.
Как передает Day.Az, об этом он написал в Instagram.
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус Сити Холле".
Этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", - отметил Агаларов.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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