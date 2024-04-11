Китай ввел санкции против фирм из США

Китай ввел санкции против двух американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Их активы в стране заморозили, а руководству запретили выдавать визы и въезжать в страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) КНР.

General Atomics Aeronautical Systems производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и радиолокационные станции для военных и коммерческих нужд. General Dynamics Land Systems занимается выпуском военной техники, танков и прочих боевых машин.

В китайском ведомстве заявили, что ограничения против фирм из США вводятся с 11 апреля в ответ на "продолжающиеся поставки оружия США Тайваню". Такие шаги со стороны американского бизнеса нарушают принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике, а также расцениваются в КНР как вмешательство во внутренние дела и подрыв суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнули в заявлении МИДа.

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