Китай ввел санкции против фирм из США
Китай ввел санкции против двух американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Их активы в стране заморозили, а руководству запретили выдавать визы и въезжать в страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) КНР.
General Atomics Aeronautical Systems производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и радиолокационные станции для военных и коммерческих нужд. General Dynamics Land Systems занимается выпуском военной техники, танков и прочих боевых машин.
В китайском ведомстве заявили, что ограничения против фирм из США вводятся с 11 апреля в ответ на "продолжающиеся поставки оружия США Тайваню". Такие шаги со стороны американского бизнеса нарушают принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике, а также расцениваются в КНР как вмешательство во внутренние дела и подрыв суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнули в заявлении МИДа.
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