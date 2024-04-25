https://news.day.az/politics/1654856.html Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан
Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом глава венгерского МИД сообщил на своей странице в социальной сети.
Согласно информации, он примет участие в 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.
Отметим, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.
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